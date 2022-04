Le 7ème art s’invite au sein des caves Ackerman Caves Ackerman, 6 mai 2022 20:00, Saumur.

Vendredi 6 mai, 20h00 Sur place Tarif unique place : 8€ https://www.laroutedesvinsdeloire.fr/, 02 41 53 03 10

La Maison Ackerman propose une séance de cinéma exclusive dans sa grande verrière. Le film documentaire “La Cuisine des Justes” sera diffusé et suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Promouvant l’art sous toutes ses formes, la Maison Ackerman enrichit sa programmation culturelle de cette saison par une séance de cinéma exclusive dans un lieu insolite et magique, sa grande verrière, véritable cathédrale souterraine et unique en son genre. Au programme de cette soirée née du partenariat fort entre la Maison Ackerman et l’association cinéphile saumuroise “Plein écran”, la diffusion du film documentaire “La Cuisine des Justes” réalisé par Emmanuel Morice et Nicolas Thomä. A travers le portrait de restaurateurs angevins étoilés, Gérard et Catherine Bossé, et la rencontre avec des vignerons, le film propose une balade au fil de la Loire pour en explorer les traditions culinaires et célébrer le vin vivant.

La séance sera suivie d’un débat autour d’une coupe de fines bulles ou d’un verre de vin, en présence du réalisateur et d’autres invités.

Une ode ligérienne à l’épicurisme !

Caves Ackerman 19, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent – 49400 Saumur 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire

