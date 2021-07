Saumur Caves Ackerman Maine-et-Loire, Saumur La Maison Ackerman propose une Visite Exclusive « La Route des Vins de Loire » Caves Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Suite au succès des Visites Exclusives en 2020, la Maison Ackerman les reprogramme tout l'été en y apportant des nouveautés, notamment avec la thématique « La Route des Vins de Loire ». Proposé le dimanche 1er août,

ce rendez-vous s’adresse à tous les épicuriens désireux de s’initier à la dégustation de manière immersive et conviviale. Visite Exclusive « La Route des Vins de Loire » DIMANCHE 1 er AOUT A 15H Une visite sensorielle et gourmande où les connaissances en œnologie des participants sont testées au travers de dégustations ludiques. Atelier réalisé dans la Salle des Cuivres où ont été créées les cuvées les plus prestigieuses de la Maison. Dans une ambiance conviviale, les visiteurs redécouvrent, par différents jeux, les appellations du Val de Loire, ses terroirs, ses cépages. Ce rendez-vous se clôturera par une visite libre des caves

troglodytiques. Durée : de 15h à 17h – Tarif : 25 €/personne Réservation obligatoire sur www.laroutedesvinsdeloire.fr

Pour toute demande de réservation en dehors des horaires préétablis, contactez tourisme@ackerman.fr Caves Ackerman 19 Rue Léopold Palustre 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire dimanche 1er août – 15h00 à 17h00

