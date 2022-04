Exposition UNI-VERS L’IMAGE-IN-AIR aux caves Ackerman Caves Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Exposition UNI-VERS L’IMAGE-IN-AIR aux caves Ackerman Caves Ackerman, 8 avril 2022 09:30, Saumur. 8 avril – 22 mai Sur place 0241530321, http://www.laroutedesvinsdeloire.fr La galerie éphémère des caves Ackerman accueille une nouvelle exposition à partir du 8 avril jusqu’au 22 mai 2022. Celle-ci sera consacrée à l’artiste saumuroise Lyrae. UNIVERS L’IMAGE-IN-AIR est une série de tableaux à l’inspiration céleste embarquant les visiteurs dans un voyage poétique illustré. L’artiste prends un réel plaisir à poser sur une feuille les images qui se bousculent dans son esprit. Elle s’y aventure en utilisant l’acrylique, l’aquarelle, l’encre de chine ou encore les crayons pastels en prolongement de ses doigts et de ses pinceaux ainsi que des matériaux qu’elle trouve afin de donner à ses tableaux une touche de curiosité. Une exposition onirique au cœur des caves troglodytiques de l’emblématique Maison de fines bulles de Saumur ! Caves Ackerman 19 rue Léopold Palustre, St-Hilaire-St-Florent, 49400 Saumur 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire vendredi 8 avril – 09h30 à 19h00

