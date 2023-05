Les Scènes Musicales : Les Two Cats aux Caves Ackerman Caves Ackerman Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les Scènes Musicales : Les Two Cats aux Caves Ackerman Caves Ackerman, 16 juin 2023 18:30, Saumur. La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, accueille les Two Cats pour une soirée musicale. Vendredi 16 juin, 18h30 1 La Route des Vins de Loire La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, livre le programme de la 6èmeédition des Scènes Musicales qui auront lieu, cette année, chaque troisième vendredi du mois, de juin à septembre. Ces concerts dégustation se tiendront au cœur même du parc de l’emblématique maison de fines bulles saumuroise ou de ses caves monumentales. Par leur programmation éclectique, les Scènes Musicales font vivre au public une expérience festive et conviviale : un univers musical différent à chaque concert, accompagné par la dégustation d’une cuvée dédiée de la Maison Ackerman… pour des accords « Musique et Vin » inédits ! Vendredi 16 Juin • TWO CATS (Jazz Swing des années 20 à 60) “Two Cats” revisite en duo les grands thèmes du jazz des années 1920 aux années 1960. Le chant, la guitare et la contrebasse offrent un paysage sonore intime et énergique pour redécouvrir le swing, le Bebop, et les chansons qui incarnent la musique populaire américaine. À travers Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ou Nina Simone, Two Cats nous replonge dans les grands ballrooms des années 30, ou encore les clubs enfumés de New-York… Informations pratiques :

Vendredi 16 juin de 18h30 à 20h30

Aux Caves Ackerman : 19 Rue Léopold Palustre à St-Hilaire-St-Florent, 49400 Réservation obligatoire A noter : En se présentant 1 heure avant le début des concerts, les participants peuvent profiter de la visite des caves et de la découverte des nouvelles installations artistiques immersives ! Caves Ackerman 19, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent – 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire

