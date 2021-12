Saumur Caves Ackerman Maine-et-Loire, Saumur 17/12 : LES SCÈNES MUSICALES AUX CAVES ACKERMAN À SAUMUR Caves Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

17/12 : LES SCÈNES MUSICALES AUX CAVES ACKERMAN À SAUMUR Caves Ackerman, 17 décembre 2021 18:30, Saumur. Vendredi 17 décembre, 18h30 Sur place 6€ – Gratuit pour les moins de 14 ans 02 41 53 03 21, tourisme@ackerman.fr, https://www.laroutedesvinsdeloire.fr/ SAUMUR – SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT – La Maison Ackerman a le plaisir de vous présenter la quatrième édition de ses Scènes Musicales. Un groupe d’artistes vous fait découvrir son univers musical au sein des caves, exceptionnellement avant les fêtes de Noël. Rendez-vous vendredi 17 décembre 2021 de 18h30 à 20h30. Ce vendredi, découvrez la troupe JEF qui vous invite à découvrir le spectacle “Brel Emotions”. Ce spectacle se vit comme une pièce de théâtre musicale, rythmée par les instants de fougue, de déchirement, d’exaltation…que procurent notre vie ! Bar à bulles sur place :

– 2 € la flûte

– 5 € cocktail Combier

– 10 € la bouteille

– 10 € la planche apéritive Caves Ackerman 19 Rue Léopold Palustre 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire vendredi 17 décembre – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Caves Ackerman Adresse 19 Rue Léopold Palustre Ville Saumur lieuville Caves Ackerman Saumur