EXPOSITION D’ANNE LEVILLAIN Saumur, vendredi 11 octobre 2024.

EXPOSITION D’ANNE LEVILLAIN Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 15:00:00

fin : 2024-10-11 19:00:00

Anne Levillain, plasticienne angevine formée et inspirée par Edward Baran et Francis Limérat, revient exposer ses dernières productions à la galerie Hémisphère.

Toujours dans un subtil équilibre de la ligne et de son ombre, de la structure et du vide, ses tissages métalliques renouent de plus en plus avec la couleur et la figuration. Cette exposition s’annonce comme une vraie respiration contemplative.

.

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire hemisphere@louisdegrenelle.fr



L’événement EXPOSITION D’ANNE LEVILLAIN Saumur a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire