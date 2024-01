STAGE « LA SCIENCE DU YOGA » Saumur, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16 19:15:00

Un stage unique avec l’école de Yoga Saumur « Bliss Bercée », organisé par Isabelle Bercée di-Puglia à la tête de l’école depuis 10 ans à Saumur. Deux jours de stage sont au programme avec 3 Masters classe de Yoga-intégral.

Les plus du stage sont également les conférences présentées par Mmme Bercée di-Puglia avec des mises en lumière sur le rôle du psychisme et de la santé, son influence sur le système immunitaire ainsi que des maladies corporelles et des liens avec l’état de stress. Comment la science du yoga nous aide dans nos vies à trouver le juste équilibre pour une pleine santé, physique, psychique et émotionnelle à tous les âges.

Un stage très riche d’enseignement !

Rue Jehan Alain

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire yogaberceesaumur@gmail.com



