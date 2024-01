RUN AND BIKE Dampierre-sur-Loire Saumur, dimanche 3 mars 2024.

RUN AND BIKE Dampierre-sur-Loire Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Saumur Team Triathlon a le plaisir de vous convier à la première édition de son nouvel évènement : le Run and Bike !

UN RUN AND BIKE, C’EST QUOI ?

Une course à courir en binôme, avec un VTT pour 2. Sur le parcours fléché, les

deux partenaires s’échangent le vélo comme bon leur semble, le but étant de

franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Courrez et pédalez avec un vélo pour deux : une façon ludique de développer l’esprit d’équipe et de renforcer la cohésion !

Le Run and Bike est une discipline enchainée qui se pratique sous l’égide de la Fédération Française de Triathlon.

Il se pratique essentiellement en pleine nature et principalement en automne et en hiver : une bonne façon de garder la forme pendant les périodes les plus fraîches de l’année !

LES PARCOURS :

– 18 km avec un départ à 9h30. Inscription : 26 € pour le binôme

– 12 km avec un départ à 9h45. Inscription : 20 € pour le binôme

Les 2 parcours partent des bords de Loire puis s’élancent dans les vignes de

l’appellation Saumur Champigny.

LES COURSES :

Les 2 parcours sont ouverts à tous les coureurs nés en 2008 ou avant. Pour chacun des 2 parcours, sont récompensés :

– Les meilleurs binômes Jeunes âgés de 15 à 18 ans

– Les meilleurs binômes Féminines, Masculins et Mixtes

– Sur l’ensemble de la manifestation, le club le plus représenté en termes d’équipes inscrites sera récompensé par un podium

– L’objectif est de réunir 200 coureurs sur l’ensemble des 2 courses

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR SAUMUR TEAM TRIATHLON :

Le Club a organisé les trois éditions du Triathlon de Saumur en 2017, 2018 et 2019 (500 participants et 120 bénévoles pour chaque édition).

En 2023, il a renoué avec l’organisation d’événement avec le Swimrun du 2 juin

organisé à la piscine Val de Thouet, en partenariat avec l’Agglomération Saumur

Val de Loire.

En 2024, pour marquer l’année olympique, le Club réorganise :

– La 1ère édition du Run and Bike Saumur Team Triathlon le 3 mars

– La 2ème édition du Swimrun en juin, en renouvelant le partenariat avec l’Agglomération Saumur Val de Loire, à la piscine Val de Thouet.

VOUS POUVEZ ACCOMPAGNER LE CLUB SAUMUR TEAM TRIATHLON !

Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à vous :

– Le partenariat sponsoring : avec mise en avant de votre marque ou entreprise : * 1 course à votre nom et vous devenez un des sponsors principaux du

Run and Bike 2024 !

* Lots pour tous les coureurs dans le kit d’accueil ou pour les vainqueurs pour les différents podiums.

* Équipement : matériel nécessaire à l’organisation de la course ou pour le village d’accueil des coureurs (sonorisation, podium, fléchage, banderoles, flammes…).

– Le mécénat :

* Dons financiers donnant droit à une déduction fiscale de 60%, pour accompagner l’organisation générale de l’événement.

* Dons de matériel.

Dampierre-sur-Loire 495 route de Montsoreau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire evenement.stt@gmail.com



