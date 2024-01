CONCERT FAMILLE AVEC JANOSKA ENSEMBLE : « BACH TO THE ROOTS » Saumur, dimanche 28 janvier 2024.

CONCERT FAMILLE AVEC JANOSKA ENSEMBLE : « BACH TO THE ROOTS » Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 14:45:00

Concert du dimanche 28 janvier à 14h au théâtre Le Dôme de Saumur dans le cadre de « ma région virtuose ».

Au programme : un concert famille de Janoska Ensemble intitulé « Bach to the roots ».

– Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

– F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

– Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



