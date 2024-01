CONCERT DU BIG BAND CHOPIN DE VARSOVIE Saumur, dimanche 28 janvier 2024.

CONCERT DU BIG BAND CHOPIN DE VARSOVIE Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 19:30:00

fin : 2024-01-28 20:15:00

Concert du dimanche 28 janvier à 19h30 au théâtre Le Dôme de Saumur dans le cadre de « ma région virtuose ».

Au programme : un concert du Big Band Chopin de Varsovie sous la direction de Piotr Kostrzewa.

– Hot Honey Rag (Chicago Dixi)

– Count Basie : The Queen Bee

– Trad. : Vabank

– Miller : Pennsylvania 6-5000

– Goodman : Sing Sing Sing

– Ellington : Take the A Train

– Rich : Love for sale

– Jones/Lewis : Groove Merchant

EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’événement CONCERT DU BIG BAND CHOPIN DE VARSOVIE Saumur a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire