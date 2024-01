CONCERT FAMILLE AVEC ROMAIN LELEU SEXTET : « LE MAÎTRE ET LES ÉCOLES » Saumur, dimanche 28 janvier 2024.

CONCERT FAMILLE AVEC ROMAIN LELEU SEXTET : « LE MAÎTRE ET LES ÉCOLES » Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 14:45:00

Concert du dimanche 28 janvier à 14h à l’Abbaye Royale de Fontevraud dans le cadre de « ma région virtuose ».

Au programme : un concert famille avec Romain Leleu Sextet intitulé : « Le Maître et les Écoles ».

– Bach : Prélude et fugue en sol majeur BWV 557

– Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

– Bartók : Six Danses populaires roumaines

– Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

– Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

– Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

– Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

– Milhaud : Le Boeuf sur le toit

– Hahn : À Chloris

– Gershwin : Prélude n°1

EUR.

Abbaye Royale de Fontevraud

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’événement CONCERT FAMILLE AVEC ROMAIN LELEU SEXTET : « LE MAÎTRE ET LES ÉCOLES » Saumur a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire