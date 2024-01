« CHEVAL[ES] FÉMININ ET PLURIEL » DE CAMILLE REYNAUD Saumur, mercredi 7 février 2024.

« CHEVAL[ES] FÉMININ ET PLURIEL » DE CAMILLE REYNAUD Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-07

Découvrez les métiers de la filière équine et les femmes qui les incarnent à travers l’exposition photographique ‘’Cheval[es] féminin et pluriel’’ de Camille Reynaud.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2021, le Conseil des Chevaux de

Normandie, en partenariat avec Equi-ressources, a invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine avec leurs professions. Les photographies prises à cette occasion font désormais l’objet de l’exposition CHEVAL [ ES ] féminin & pluriel.

10 FEMMES, 10 MÉTIERS, 10 PORTRAITS

À travers ces photographies, on regarde différemment ces femmes et les métiers qu’elles exercent auprès des chevaux. Ces savoir-faire de l’ombre participent à l’excellence et au rayonnement de la filière équine à l’international. CHEVAL [ ES ] féminin & pluriel leur rendre hommage à travers ces portraits mettant en lumière les femmes qui incarnent et transmettent ce patrimoine immatériel à forte identité régionale.

L’ARTISTE

Camille Reynaud est diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris et du Master de Création littéraire du Havre. Auteure et photographe, elle explore des formes de narration qui entremêlent documentaire et fiction, sciences dures et littérature, texte et image. Également contributrice de la revue Switch On Paper, elle anime en parallèle des ateliers d’écriture au Havre.

TEMOIGNAGE DE L’ARTISTE

« Les moments d’échange avec ces dix femmes ont été absolument passionnants, et c’était important pour moi de valoriser à la fois des métiers, mais aussi des femmes, avec leur personnalité, leurs engagements. Elles exercent des métiers très physiques, salissants, et doivent prendre les chevaux comme les stéréotypes à bras-le-corps. Je trouve qu’il y a un esthétique incroyable dans leurs gestes, qui oscillent entre douceur et tension. Ce sont ces contrastes, cette complexité que j’ai essayé de saisir, et c’est pour ça que j’ai fait le choix de travailler la superposition des images et du texte, pour proposer plusieurs lectures. »

Saumur 49400 Maine-et-Loire



