Divin Chocolat, Salon du Vin et du Chocolat 19 rue Leopold Palustre, 4 décembre 2021 14:00, Saumur. 4 et 5 décembre Sur place Tarif : 4€ dont 1€ au profit du Téléthon – Gratuit pour les enfants. La Maison Ackerman organise la 15ème édition de Divin Chocolat, le salon du Vin et du Chocolat à Saumur. Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021, la Maison Ackerman organise la 15ème édition de Divin Chocolat, le salon du Vin et du Chocolat à Saumur. Un évènement mêlant gourmandise et découverte, dans le décor majestueux des caves troglodytiques parées des couleurs de Noël. Croquant, fondant, gourmand et séduisant, le chocolat s’expose au coeur des caves de la Maison Ackerman. Pendant tout un week-end, oenologues et maîtres chocolatiers proposent au public des dégustations raffinées et originales d’accords « Vin & Chocolat ». L’occasion de découvrir le savoir-faire de ces artisans passionnés marié aux plus savoureuses fines bulles de la Maison Ackerman. 19 rue Leopold Palustre 49400 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire samedi 4 décembre – 14h00 à 19h00

