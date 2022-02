Saumons sur le gave de Pau Nay, 2 mars 2022, Nay.

Saumons sur le gave de Pau Maison Carrée 13 Place de la République Nay

2022-03-02 10:45:00 – 2022-03-02 Maison Carrée 13 Place de la République

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 0 0 Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème du saumon dans les gaves et de la continuité écologique avec Lionel Armand, Horizons Pêche Pyrénées-CPIE Béarn.

Comment faire connaissance avec le saumon atlantique et apprendre à mieux le connaître à travers des explications sur son cycle de vie.

Un échange avec les participants autour de :

– La pêche du saumon atlantique, une manne économique non négligeable ;

– Les efforts faits sur l’alevinage, un soutien utile à la population actuelle ;

– Les sites propices à la reproduction naturelle, des zones qu’il leur faut atteindre ;

– Les barrages hydroélectriques, obstacles à la migration ;

– La continuité écologique, les aménagements qui sont réalisés pour assurer une libre circulation.

Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème du saumon dans les gaves et de la continuité écologique avec Lionel Armand, Horizons Pêche Pyrénées-CPIE Béarn.

Comment faire connaissance avec le saumon atlantique et apprendre à mieux le connaître à travers des explications sur son cycle de vie.

Un échange avec les participants autour de :

– La pêche du saumon atlantique, une manne économique non négligeable ;

– Les efforts faits sur l’alevinage, un soutien utile à la population actuelle ;

– Les sites propices à la reproduction naturelle, des zones qu’il leur faut atteindre ;

– Les barrages hydroélectriques, obstacles à la migration ;

– La continuité écologique, les aménagements qui sont réalisés pour assurer une libre circulation.

+33 5 59 13 99 65

Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème du saumon dans les gaves et de la continuité écologique avec Lionel Armand, Horizons Pêche Pyrénées-CPIE Béarn.

Comment faire connaissance avec le saumon atlantique et apprendre à mieux le connaître à travers des explications sur son cycle de vie.

Un échange avec les participants autour de :

– La pêche du saumon atlantique, une manne économique non négligeable ;

– Les efforts faits sur l’alevinage, un soutien utile à la population actuelle ;

– Les sites propices à la reproduction naturelle, des zones qu’il leur faut atteindre ;

– Les barrages hydroélectriques, obstacles à la migration ;

– La continuité écologique, les aménagements qui sont réalisés pour assurer une libre circulation.

©Pixabay

Maison Carrée 13 Place de la République Nay

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay