SAULXURES EN ROSE A SAULXURES Saulxures-sur-Moselotte, 7 octobre 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

SAULXURES en Rose le Week-end du 7 et 8 Octobre . Renforcement musculaire et Zumba. Marche Rose au départ de la Base de Loisirs.

Plusieurs parcours possibles.. Tout public

Samedi 2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-07 14:30:00. .

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



SAULXURES en Rose on the weekend of October 7 and 8. Strengthening and Zumba. Pink walk starting from the Base de Loisirs.

Several routes available.

SAULXURES en Rose el fin de semana del 7 y 8 de octubre. Fortalecimiento muscular y Zumba. Paseo Rosa con salida desde el Centro de Ocio.

Varios recorridos disponibles.

SAULXURES en Rose am Wochenende des 7. und 8. Oktobers . Muskelstärkung und Zumba. Rosa Wanderung ab der Base de Loisirs.

Mehrere Strecken möglich.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES