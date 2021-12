Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte, Vosges SAULXURES ENVIE FÊTE NOËL Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte

2021-12-18 17:00:00 – 2021-12-18 22:00:00

Saulxures-sur-Moselotte Vosges Saulxures-sur-Moselotte Rendez-vous sur le parking de l’école primaire le samedi 18 décembre à partir de 17 h et le dimanche 19 de 10h à 17h.

Au programmes des festivités vous retrouverez : bar à huitres, champagne, tartes flambées, crêpes, vin chaud… Baptême en poney, atelier de gravure, petit train, voiturettes en folie, atelier maquillage, décorations et vente de sapins. Photo avec le père noël avec remise de bonbons… +33 6 89 01 00 14 Fabrice TROMBINI InfoWeb88

