Sortie « Le jardin, un refuge pour la biodiversité », 22 juillet 2023, Sault-Saint-Remy.

Les portes d’un jardin nous seront ouvertes pour découvrir les astuces à mettre en œuvre pour créer un refuge pour la biodiversité..

2023-07-22

Sault-Saint-Remy 08190 Ardennes Grand Est



The doors of a garden will be opened to us to discover the tricks to implement to create a refuge for the biodiversity.

Se nos abrirán las puertas de un jardín para descubrir los trucos que hay que utilizar para crear un refugio para la biodiversidad.

Die Türen eines Gartens werden für uns geöffnet, um zu erfahren, welche Tricks man anwenden kann, um einen Zufluchtsort für die Biodiversität zu schaffen.

