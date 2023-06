Découvrez le site industriel SNCF Réseau de Saulon-la-Chapelle Saulon-la-Chapelle Saulon-la-Chapelle, 16 septembre 2023, Saulon-la-Chapelle.

Grâce à une visite commentée d’1h30 à 2h, partez à la découverte d’un site industriel historique. Vous découvrirez des savoir-faire uniques en assistant à la production de longs rails soudés (432 m), ou de pièces mécaniques nécessaires à l’équipement des caténaires.

Vous verrez aussi à quoi sont destinées ces productions, et comment elles sont expédiées sur tout le territoire pour la réalisation des chantiers de maintenance et de modernistaion du réseau de chemin de fer français.

Des animations dédiées aux enfants (tour de locotracteur) sont également prévues.

Le site de Saulon-la-Chapelle, situé à côté de Dijo,n possède deux activités totalement différentes : la première, sa principale mission dans le domaine du rail, consiste à fabriquer les longs rails soudés de 432 m qui sont acheminés sur les chantiers de construction et de rénovation des lignes ferroviaires. La seconde activité mécanique concerne la fabrication mécano soudure et plus particulièrement la fabrication de poteaux caténaires et de toutes les pièces qui viennent s'y accrocher pour suspendre le fil caténaire. 130 agents travaillent sur le site de Saulon.

Depuis 2012, une nouvelle activité s'y est implantée : la récupération des rails. Les chantiers de modernisation de voie LGV laissent derrière eux des kilomètres de rails dont certains sont encore en très bon état. L'activité « rails de réemploi direct (RRD) » consiste à récupérer les portions de rails sans défaut pour en créer de nouvelles qui peuvent être posées sur des lignes classiques. Ce processus de tri et de réutilisation des rails permet de réaliser des économies sur la rénovation des lignes de petites capacités.

Depuis 2012, une nouvelle activité s’y est implantée : la récupération des rails. Les chantiers de modernisation de voie LGV laissent derrière eux des kilomètres de rails dont certains sont encore en très bon état. L’activité « rails de réemploi direct (RRD) » consiste à récupérer les portions de rails sans défaut pour en créer de nouvelles qui peuvent être posées sur des lignes classiques. Ce processus de tri et de réutilisation des rails permet de réaliser des économies sur la rénovation des lignes de petites capacités. présence de parkings visiteurs.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

