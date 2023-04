APÉRO DE NOËL Saulnes Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saulnes

APÉRO DE NOËL, 15 décembre 2023, Saulnes . Saulnes ,Meurthe-et-Moselle , APÉRO DE NOËL Place du 8 mai 1945 Saulnes Meurthe-et-Moselle

2023-12-15 18:00:00 18:00:00 – 2023-12-15 18:00:00 18:00:00 Saulnes

Meurthe-et-Moselle . Apéritif et dégustation de passatine, huîtres, escargots etc… juste avant les fêtes de fin d’année. Saulnes

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saulnes Autres Lieu Saulnes Adresse Place du 8 mai 1945 Saulnes Meurthe-et-Moselle Ville Saulnes Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Saulnes

Saulnes Saulnes Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulnes /

APÉRO DE NOËL 2023-12-15 was last modified: by APÉRO DE NOËL Saulnes 15 décembre 2023 Meurthe-et-Moselle Place du 8 mai 1945 Saulnes Meurthe-et-Moselle Saulnes

Saulnes Meurthe-et-Moselle