CONFÉRENCE Centre Culturel de Saulnes, 5 mai 2023, Saulnes.

Conférence « Ondes électromagnétiques et 5G : quels risques? » animée par Jean Huss, ancien député européen et président d’AKUT.. Adultes

Vendredi 2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 20:00:00. 0 EUR.

Centre Culturel de Saulnes Place du 8 mai 1945

Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Conference « Electromagnetic waves and 5G: what risks? » animated by Jean Huss, former MEP and president of AKUT.

Conferencia « Ondas electromagnéticas y 5G: ¿qué riesgos? « dirigida por Jean Huss, antiguo eurodiputado y presidente de AKUT.

Konferenz « Elektromagnetische Wellen und 5G: Welche Risiken? « , moderiert von Jean Huss, ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments und Präsident von AKUT.

