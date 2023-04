Glorieuses années 1960 ?! au musée de Cuzals Cuzals, 1 septembre 2023, Sauliac-sur-Célé.

Les années 1960 représentent une période de transformations et d’optimisme, une sorte d’apogée des Trente Glorieuses. Qu’apporte la modernisation et comment est-elle vécue ? Questionner la modernité dans le Lot au tournant des années 1960, c’est questionner le changement : agriculture et vie rurale, monde domestique, moyens de communication, loisirs… L’exposition explore donc les différents signes d’une époque, tout en restituant l’ambiance et les couleurs au travers d’une scénographie d’objets, de documents d’époque, de supports visuels et sonores. Un parcours immersif pour interroger le monde moderne tel qu’il advient..

2023-09-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-01 18:00:00. EUR.

Cuzals Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



The 1960s represent a period of transformation and optimism, a sort of apogee of the Trente Glorieuses. What does modernization bring and how is it experienced? To question modernity in the Lot at the turn of the 1960s is to question change: agriculture and rural life, the domestic world, means of communication, leisure? The exhibition explores the different signs of an era, while restoring the atmosphere and the colors through a scenography of objects, documents of the time, visual and sound supports. An immersive journey to question the modern world as it is happening.

Los años 60 representan un periodo de transformación y optimismo, una especie de apogeo de las Trente Glorieuses. ¿Qué trajo consigo la modernización y cómo se vivió? Interrogarse sobre la modernidad en el Lot de principios de los años sesenta es interrogarse sobre el cambio: la agricultura y la vida rural, el mundo doméstico, los medios de comunicación, el ocio.. Así pues, la exposición explora los diferentes signos de una época, al tiempo que restituye la atmósfera y los colores a través de una escenografía de objetos, documentos de época, soportes visuales y sonoros. Un viaje inmersivo para cuestionar el mundo moderno tal y como está sucediendo.

Die 1960er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs und des Optimismus, eine Art Höhepunkt der Trente Glorieuses. Was bringt die Modernisierung und wie wird sie erlebt? Die Frage nach der Modernität in Lot um die 1960er Jahre bedeutet, den Wandel zu hinterfragen: Landwirtschaft und Landleben, häusliche Welt, Kommunikationsmittel, Freizeit? Die Ausstellung untersucht daher die verschiedenen Zeichen einer Epoche und gibt die Atmosphäre und die Farben durch eine Szenografie mit Objekten, Zeitdokumenten, visuellen und akustischen Medien wieder. Ein immersiver Parcours, um die moderne Welt zu hinterfragen, wie sie sich entwickelt.

