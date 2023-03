Transhumance sur les pas des brebis en musique à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . EUR Le matin à 10h, rejoignez les brebis qui vous attendent à Courbous et accompagnez-les en musique jusqu’à Cuzals.

Après-midi : visite inédite de l’écomusée pour tout savoir sur la filière ovine et les différentes facettes du métier d’éleveur

Randonnée facile de 5 km.

Vous pouvez venir à l’écomusée à 12h, à l’arrivée du troupeau, même si vous n’avez pas fait la randonnée.

Pique-nique tiré du sac ou restauration sur place :

assiette du berger (grillades d’agneau, salade composée, cabécou) proposée par le GAEC de Fargues (12€ sur réservation au 0607036656 / gaecfargues@gmail.com)

10h à Courbous pour une transhumance de 5km

12h à l’écomusée de Cuzals pour l’arrivée du troupeau » L’écomusée de Cuzals vous ouvre ses portes pour cette journée sur les pas des brebis afin de mieux comprendre les enjeux e la transhumance, son importance d’hier à aujourd’hui. Reconstitutions d’habitats et d’ateliers, démonstrations, animations pour les petits et les plus grands: l’écomusée de Cuzals est à la fois un lieu de mémoire et une encyclopédie vivante des cultures et des savoir-faire. Ecomusée de Cuzals

