Spectacle de fin de résidence artistique, Genius Locci à l’écomusée de Cuzals  

Lot . Genius Locci , après avoir passé une semaine en résidence de création sur le site de l’écomusée, la cie Maygestin nous dévoilera sa version dansée de Cuzals.

En amont du spectacle, un court film présentera le travail d’Education Artistique et Culturelle mené par Christophe le Goff avec une classe de collégiens. écomusée de cuzals

