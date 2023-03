Atelier de Savoir Faire : »Vannerie » Sauliac-sur-Célé Département du Lot Sauliac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot Sauliac-sur-Célé Lot . 50 EUR 50 Stage découverte pour l’apprentissage d’un savoir-faire 10h-18h

Limité à 8 personnes Tout public à partir de 14 ans (autorisation parentale pour les mineures)

Prévoyez votre pique-nique pour le déjeuner ou profitez de l’offre sur site. L’écomusée de Cuzals organise un atelier de savoir faire initiation à la vannerie spiralée cousue, une technique traditionnelle très ancienne.

Au travers plusieurs petites réalisations décoratives, vous aurez l’occasion de tester différentes techniques et fibres végétales !

Avec Nicolas Dettwiller, vannier vannerie d’osier

