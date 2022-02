SAULGES APRÈS LA PRÉHISTOIRE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

SAULGES APRÈS LA PRÉHISTOIRE

Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire
Thorigné-en-Charnie, Mayenne
17 juillet 2022, 15:00:00 – 17:00:00

Cette balade à deux voix le long de l'Erve vous plongera au cœur de l'histoire de cette vallée hors du commun qui fascine les hommes depuis la Préhistoire mais pas que ! Saviez-vous que des sépultures celtes ont été découvertes ou encore qu'on a utilisé les grottes comme salle de réception pour des soirées dansantes ? Les deux médiateurs vous confieront des anecdotes historiques insolites et encore jamais révélés au public sur l'occupation du site de l'Antiquité à nos jours !

Bonnes chaussures, Accès au Musée de Préhistoire compris dans le ticket. Sortie annulée en cas d'intempéries, se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire.

Le Musée de Préhistoire et le Pays d'Art et d'Histoire s'associent pour vous proposer une découverte inattendue de la vallée des grottes de Saulges !

saulges@ceevrons.fr +33 2 43 90 51 30

