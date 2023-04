25 juin après-midi : animation dans le cadre de la Journée d’animation du patrimoine de Pays et des Moulins à l’Écomusée 86500 saulgé, 25 juin 2023, Saulgé.

Dans le cadre de la journée nationale patrimoine de Pays et des Moulins, l’Écomusée vous attend le 25/06 après-midi à Juillé pour profiter d’animations : visites, jeux, forge, four à pain, vannerie….

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the national day of heritage of Country and Mills, the Ecomuseum waits for you the 25/06 afternoon in Juillé to benefit from animations: visits, games, forge, bread oven, basket making…

En el marco de la jornada nacional del patrimonio rural y de los molinos, la Écomusée le espera la tarde del 25 de junio en Juillé para disfrutar de actividades: visitas, juegos, fragua, horno de pan, cestería…

Im Rahmen des nationalen Tages des Kulturerbes der Länder und der Mühlen erwartet Sie das Ökomuseum am 25.06. nachmittags in Juillé, um von den Animationen zu profitieren: Besichtigungen, Spiele, Schmiede, Brotofen, Korbflechterei…

