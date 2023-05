Spectacle de Nicolas Meyrieux « On sait pas… » Ferme d’Ayana, 25 juin 2023, Saulgé.

Venez découvrir Nicolas Meyrieux – artiste de stand up et comédien engagé dans la lutte contre les changements climatique lors du Farm Tour, comédie.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 20:00:00. .

Ferme d’Ayana Rue de la vergnade

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Nicolas Meyrieux – stand up artist and comedian committed to the fight against climate change during the Farm Tour, a comedy

Descubra a Nicolas Meyrieux -artista de stand up y cómico comprometido con la lucha contra el cambio climático- en el Farm Tour, un espectáculo cómico

Erleben Sie Nicolas Meyrieux – Stand-up-Künstler und Komiker, der sich bei der Farm Tour für den Kampf gegen den Klimawandel engagiert, Komödie

