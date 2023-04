Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris 86500 Saulgé, 10 juin 2023, Saulgé.

Au cours d’une balade nocturne, allons à la recherche de ces espèces méconnues qui parfois nous effraient : les chauves-souris..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 23:00:00. .

86500 Saulgé rue de la vergnade

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During a night walk, let’s go in search of these unknown species that sometimes frighten us: the bats.

Durante un paseo nocturno, vayamos en busca de esas especies poco conocidas que a veces nos asustan: los murciélagos.

Bei einem nächtlichen Spaziergang machen wir uns auf die Suche nach diesen unbekannten Arten, die uns manchmal Angst machen: Fledermäuse.

