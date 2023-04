5 juin : Stage forge avec l’écomusée sur le site de l’Ecomusée à Juillé 86500 saulgé, 5 juin 2023, Saulgé.

Il reste 1 place pour le stage forge du 5 juin. Envie de découvrir l’art de la forge ? C’est le moment de vous inscrire (réservation obligatoire). Le stage se déroulera sur le site de Juillé..

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-05 17:00:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



There is 1 place left for the forging workshop on June 5th. Want to discover the art of blacksmithing? It’s time to register (reservation required). The workshop will take place on the site of Juillé.

Queda 1 plaza para el curso de forja del 5 de junio. ¿Quieres descubrir el arte de la herrería? Ahora es el momento de inscribirse (es necesario reservar). El curso tendrá lugar en las instalaciones de Juillé.

Es gibt noch 1 Platz für den Schmiedekurs am 5. Juni. Haben Sie Lust, die Kunst des Schmiedens zu entdecken? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich anzumelden (Reservierung erforderlich). Der Workshop findet auf dem Gelände von Juillé statt.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP