Stage de 2h en famille à l’Écomusée « Réalisation d’un bracelet, en tresses et cordelettes, en cordage végétal » 86500 saulgé, 31 mai 2023, Saulgé.

Stage en famille où durant 2 h avec Gauthier vous apprenez à reconnaitre les végétaux et vous en servir. Tressage des végétaux pour réaliser des cordelettes, bracelets Vous repartez avec vos créations.

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 12:00:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Family workshop where during 2 hours with Gauthier you learn to recognize the plants and use them. Braiding of the plants to realize cords, bracelets You leave with your creations

Taller familiar donde durante 2 horas con Gauthier aprendes a reconocer y utilizar las plantas. Trenzado de plantas para hacer cordones, pulseras Te vas con tus creaciones

Familienpraktikum, bei dem du zwei Stunden lang mit Gauthier lernst, Pflanzen zu erkennen und zu verwenden. Flechten von Pflanzen für Kordeln und Armbänder Sie nehmen Ihre Kreationen mit nach Hause

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP