Stage palissage de bambou, à la journée avec l’Écomusée samedi 6 mai 86500 saulgé, 6 mai 2023, Saulgé.

Les Pandas ne sont pas les seuls à aimer le bambou,l’homme peut s’en servir.Venez apprendre avec Gauthier comment utiliser le bambou pour faire des palissades. Réservation obligatoire avant le 28/04.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Pandas are not the only ones who love bamboo, man can use it. Come and learn with Gauthier how to use bamboo to make fences. Reservation required before 28/04

Los pandas no son los únicos a los que les gusta el bambú, los humanos también podemos utilizarlo. Ven y aprende con Gauthier a utilizar el bambú para hacer vallas. Reserva obligatoria antes del 28/04

Nicht nur die Pandas lieben Bambus, auch der Mensch kann ihn nutzen. Lerne von Gauthier, wie man Bambus für Palisaden verwendet. Reservierung bis zum 28.4. erforderlich

