Venez participer à une étape du marathon de la fresque de la biodiversité 86500 saulgé, 19 avril 2023, Saulgé.

Dans le cadre du marathon de la fresque de la biodiversité l’Ecomusée vous propose ce 19/04 un atelier ludique, collaboratif et scientifique pour découvrir les différents visages de la biodiversité..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 17:00:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the framework of the marathon of the fresco of the biodiversity the Ecomuseum proposes you this 19/04 a playful, collaborative and scientific workshop to discover the various faces of the biodiversity.

En el marco del maratón de frescos sobre biodiversidad, el Ecomuseo propone el 19 de abril un taller lúdico, colaborativo y científico para descubrir las distintas caras de la biodiversidad.

Im Rahmen des Marathons für das Fresko der Biodiversität bietet Ihnen das Ecomusée am 19.4. einen spielerischen, kollaborativen und wissenschaftlichen Workshop an, um die verschiedenen Gesichter der Biodiversität zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP