Atelier cuisine des fêtes à l’Ecomusée Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé Saulgé, 8 décembre 2023, Saulgé.

Atelier cuisine des fêtes à l’Ecomusée Vendredi 8 décembre, 14h00 Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé 17€/pers. Sur réservation avant le 4 décembre

Les fêtes arrivent et avec elles le menu à composer. Nous vous proposons un atelier cuisine avec des recettes gourmandes et faciles à réaliser puis à refaire. L’atelier s’achèvera par une pause gourmande à partir des recettes préparées. Sur réservation uniquement avant le 4/12/23

Saulgé, à l'Ecomusée de Juillé Juillé 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

atelier cuisine ecomusee

Ecomusée