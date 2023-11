Stage Vannerie aléatoire d’une journée à l’Ecomusée avec Gauthier Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé Saulgé, 3 décembre 2023, Saulgé.

Stage Vannerie aléatoire d’une journée à l’Ecomusée avec Gauthier Dimanche 3 décembre, 09h00 Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé 45 €/pers (hors repas) Sur réservation jusqu’au 29/11/23

Envie de participer à une journée sur le thème de la vannerie aléatoire ? Ce type de vannerie permet une bonne approche des plantes propices à être tressées. La journée comprend une balade de reconnaissance des végétaux, puis une phase de création en intérieur. À l’issue de ce stage vous repartirez avec votre corbeille pour le séchage des plantes. Sur réservation jusqu’au 29 novembre. Le stage se déroule sur la journée, pensez à apporter votre repas cuisine à disposition (vaisselle, four, frigo…)

Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé Juillé 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-49-91-02-32 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

