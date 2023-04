SPECTACLE SPÉCIAL ENFANT « AH ! BOUH ! HOU LÀ ! » 31 Rue de Moulins sur Allier, 20 mai 2023, Saulcy-sur-Meurthe.

Par le groupe « Jean-Michel Rey et compagnie ».

Pff ! Quelle journée ! La maison et le jardin sont envahis par des hôtes peu sympathiques : fourmis, limaces, puces et même une chauve-souris… Et pourtant, tout le monde a un rôle à jouer dans la nature, certains de ces animaux que l’on n’aime pas trop peuvent se révéler très utiles… et pour les autres, on peut s’en débarrasser en douceur !

12 € prix unique pour une famille.. Enfants

Samedi 2023-05-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-20 19:00:00. 12 EUR.

31 Rue de Moulins sur Allier Salle des fêtes

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est



By the group » Jean-Michel Rey et compagnie « .

Pff! What a day! The house and the garden are invaded by not very nice guests: ants, slugs, fleas and even a bat… And yet, everyone has a role to play in nature, some of these animals that we don’t like very much can be very useful… and for the others, we can get rid of them gently!

12 ? price for one family.

Por el grupo « Jean-Michel Rey et compagnie ».

¡Vaya día! La casa y el jardín están invadidos por huéspedes desagradables: hormigas, babosas, pulgas e incluso un murciélago… Y sin embargo, todos tenemos un papel que desempeñar en la naturaleza, algunos de estos animales que no nos gustan demasiado pueden ser muy útiles… y para los otros, ¡podemos deshacernos de ellos con suavidad!

12€ precio para una familia.

Von der Gruppe « Jean-Michel Rey und Company ».

Puh, was für ein Tag! Haus und Garten sind von unfreundlichen Gästen bevölkert: Ameisen, Schnecken, Flöhe und sogar eine Fledermaus… Und doch hat jeder eine Rolle in der Natur zu spielen. Einige dieser Tiere, die wir nicht so sehr mögen, können sich als sehr nützlich erweisen… und die anderen können wir auf sanfte Weise loswerden!

12 ? einmaliger Preis für eine Familie

