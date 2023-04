DÎNER CONCERT : LA LÉGENDE DE JOHNNY 31 rue de Moulins sur Allier, 6 mai 2023, Saulcy-sur-Meurthe.

Diner concert by O P’tit Colis, avec la Cadillac Band au complet : choristes, section cuivre et harmoniciste.

Réservations avant le 21 avril.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-06 22:30:00. 45 EUR.

31 rue de Moulins sur Allier Salle des fêtes

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est



Dinner concert by O P’tit Colis, with the full Cadillac Band: chorus, brass section and harmonica player.

Reservations before April 21.

Cena-concierto a cargo de O P’tit Colis, con la Cadillac Band al completo: coristas, sección de metales y armonicista.

Reservas antes del 21 de abril.

Dinnerkonzert by O P’tit Colis, mit der kompletten Cadillac Band: Chorsänger, Blechbläser und Mundharmonikaspieler.

Reservierungen bis zum 21. April.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES