Vendredi en Musique Saulcet

Saulcet

Vendredi en Musique, 28 juillet 2023, Saulcet

2023-07-28 20:00:00

Allier Saulcet . Cafe Julio Corazon

Vibrez lors de ce tango argentin chanté en français aux notes d’humour.

En partenariat avec Saulcet Patrimoine. Saulcet

Lieu Saulcet Adresse Eglise Saint-Julien

Vendredi en Musique 2023-07-28

Saulcet Saulcet Allier