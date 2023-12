Saul Rubin & Nicolas Rageau invitent Ramona Horvath 38Riv Jazz Club Paris, 10 décembre 2023 21:30, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 10 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Concert Jazz — Cool jazz for quiet dreams

Saul Rubin guitariste New-Yorkais et Nicolas Rageau, contrebassiste parisien, invitent la pianiste Ramona Horvath.

Ce trio met l’accent sur l’écoute mutuelle et les harmonies sophistiquées. Leur musique est le résultat d’une collaboration fluide et d’une compréhension profonde entre les musiciens. Ils cherchent à trouver le son parfait pour leur trio, créant ainsi une expérience musicale unique et captivante.

Saul Rubin : guitare

Nicolas Rageau : contrebasse

Ramona Horvath : piano

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/13

38riv