A partir de 10h le samedi, à partir de 15h le dimanche.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Samedi : départ du Saugeathlon 8 heures à 10h depuis la salle des Fêtes de Lièvremont. Départ du Saugeathlon 4 heures à 14h. Remise des prix à 19h sous chapiteau chauffé (buvette et petite restauration). Courses pouvant se faire déguisés : prix pour les 3 plus beaux déguisements. Départ du Relais des Jeunes à 16h.

Dimanche : Duathlon des jeunes à partir de 15h.

Programme complet sur www.tourisme-loue-saugeais.com

Inscriptions aux épreuves avec tarifs et renseignements sur www.saugeathlon.com esss-montbenoit@nordnet.fr http://www.saugeathlon.com/

