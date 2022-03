Saugeathlon 2022 – les nuits du Saugeathlon Maisons-du-Bois-Lièvremont Maisons-du-Bois-Lièvremont Catégories d’évènement: Doubs

Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs A partir de 21h.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Concerts DJ Tanguy, Lydie Mougin et Let Dzur. Billetterie sur www.weezevent.com ou sur www.lesnuitsdusaugeathlon.com. 17€ sur place, 15€ en prévente.

Renseignements sur www.saugeathlon.com esss-montbenoit@nordnet.fr +33 9 87 88 85 36

