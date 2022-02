Saugeathlon 2022 – les épreuves sportives Maisons-du-Bois-Lièvremont, 30 avril 2022, Maisons-du-Bois-Lièvremont.

Saugeathlon 2022 – les épreuves sportives Maisons-du-Bois-Lièvremont

2022-04-30 – 2022-05-01

Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs Maisons-du-Bois-Lièvremont

EUR 0 0 A partir de 14h45 le samedi, à partir de 9h30 le dimanche.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Samedi : départ du Saugeathlon à 14h45 depuis le stade d’Arçon (raid nature : tir à la carabine + course (adulte 8 km, jeunes 6 km) + VTT 10 km). Remise des prix à 19h sous chapiteau chauffé (buvette et petite restauration).

Dimanche : Prix cycliste du Saugeais à partir de 10h (contre la montre Montbenoit – Gilley (1re, 2e , 3e catégories, juniors). Programme complet sur www.tourisme-loue-saugeais.com

Sur les 2 jours : prix cycliste du Saugeais (coupe de France des départements). Restauration et buvette

Inscriptions aux épreuves et renseignements sur www.saugeathlon.com

esss-montbenoit@nordnet.fr

Maisons-du-Bois-Lièvremont

