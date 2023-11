Marché de Noël Sauclières, 9 décembre 2023, Sauclières.

Sauclières,Aveyron

L’association Les Afadous vous invite à son marché de Noël pour faire le plein d’idées cadeaux !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie



Les Afadous association invites you to its Christmas market to stock up on gift ideas!

Les Afadous le invitan a su mercado navideño para abastecerse de ideas para regalar

Der Verein Les Afadous lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, um sich mit Geschenkideen einzudecken!

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES