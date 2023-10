La Sauclièroise, randonnée solidaire Sauclières, 22 octobre 2023, Sauclières.

Sauclières,Aveyron

Balade accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise au profit de la Ligue contre le Cancer en association avec Albatilia.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie



Accompanied walk with the Escapade St-Jeantaise to the benefit of the League against Cancer in association with Albatilia

Visita guiada con Escapade St-Jeantaise a beneficio de la Liga contra el Cáncer en asociación con Albatilia

Begleiteter Spaziergang mit der Escapade St-Jeantaise zugunsten der Krebsliga in Verbindung mit Albatilia

Mise à jour le 2023-10-09 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES