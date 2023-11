Marché de NOËL à Saucats Saucats, 3 décembre 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Marché de Noël : il est de retour !

Vous l’attendez certainement avec impatience. Comme chaque année, il est fidèle au rendez-vous pour vous aider à remplir votre hotte :

le traditionnel marché de Noël de votre village vous attendra le dimanche 3 décembre à la Ruche. Miel, bijoux, biscuits, décorations de Noël, nichoirs, pains d’épices, chocolats, jeux, vins, conserves, artisanat, accessoires zéro déchet… Les plus de 50 exposants présents feront briller les pupilles et saliver les papilles !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: it’s back!

You’re certainly looking forward to it. Like every year, it’s back to help you fill your Christmas stocking:

the traditional village Christmas market awaits you on Sunday, December 3 at La Ruche. Honey, jewelry, cookies, Christmas decorations, birdhouses, gingerbread, chocolates, games, wine, preserves, crafts, zero-waste accessories? The more than 50 exhibitors on hand will make your eyes sparkle and your taste buds salivate!

Mercado de Navidad: ¡ha vuelto!

Seguro que lo espera con impaciencia. Como cada año, vuelve con fuerza para ayudarte a llenar tu cesta de Navidad:

el tradicional mercado navideño de pueblo le espera el domingo 3 de diciembre en La Ruche. Miel, bisutería, galletas, adornos navideños, casitas de pájaros, pan de especias, chocolates, juegos, vino, conservas, artesanía, accesorios « residuo cero ».. Más de 50 expositores deleitarán su vista y su paladar

Weihnachtsmarkt: Er ist wieder da!

Sie warten sicher schon ungeduldig auf ihn. Wie jedes Jahr ist er auch dieses Mal wieder dabei, um Ihnen zu helfen, Ihre Weihnachtsgeschenke zu füllen:

der traditionelle Weihnachtsmarkt Ihres Dorfes erwartet Sie am Sonntag, den 3. Dezember, in La Ruche. Honig, Schmuck, Kekse, Weihnachtsdekorationen, Nistkästen, Lebkuchen, Schokolade, Spiele, Weine, Konserven, Kunsthandwerk, Accessoires für die Abfallvermeidung? Die mehr als 50 Aussteller werden Ihre Augen zum Leuchten und Ihren Gaumen zum Glühen bringen!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Montesquieu