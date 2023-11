Balade féérique Saucats, 2 décembre 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Vivons l’enchantement de Noël

La magie de Noël fait son grand retour à Saucats le samedi 2 décembre avec la Balade féérique.

Nous vous donnons rendez-vous à 18h sur le Pré communal pour un départ à 18h30.

Notre déambulation à travers les rues et quartiers du village nous mènera à La Ruche où nous attendra une surprise enchanteresse.

Le lendemain, dimanche 3 décembre, préparez votre hotte pour le traditionnel Marché de Noël qui ouvrira ses portes de 9h à 17h à La Ruche..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Experience the enchantment of Christmas

The magic of Christmas returns to Saucats on Saturday December 2 with the Balade féérique.

We look forward to seeing you at 6pm on the Pré communal, departing at 6:30pm.

Our stroll through the streets and neighborhoods of the village will lead us to La Ruche, where an enchanting surprise awaits us.

The following day, Sunday December 3, get your sack ready for the traditional Christmas Market, which opens its doors from 9am to 5pm at La Ruche.

Vive el encanto de la Navidad

La magia de la Navidad vuelve a Saucats el sábado 2 de diciembre con la Balade féérique.

Le esperamos a partir de las 18.30 h en el prado del pueblo.

Nuestro paseo por las calles y barrios del pueblo nos llevará hasta La Ruche, donde nos espera una encantadora sorpresa.

Al día siguiente, domingo 3 de diciembre, prepare su saco para el tradicional Mercado de Navidad, que abrirá sus puertas de 9:00 a 17:00 en La Ruche.

Erleben wir den Zauber von Weihnachten

Der Weihnachtszauber kehrt am Samstag, den 2. Dezember, mit der Balade féérique nach Saucats zurück.

Wir treffen uns um 18 Uhr auf der Gemeindewiese und starten um 18.30 Uhr.

Unser Spaziergang durch die Straßen und Viertel des Dorfes führt uns nach La Ruche, wo eine zauberhafte Überraschung auf uns wartet.

Am nächsten Tag, Sonntag, den 3. Dezember, können Sie Ihren Sack für den traditionellen Weihnachtsmarkt vorbereiten, der von 9 bis 17 Uhr in La Ruche seine Pforten öffnet.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Montesquieu