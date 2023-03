Fête des Plantes Saucats OT Montesquieu Saucats Catégories d’Évènement: Gironde

Fête des Plantes, 7 mai 2023, Saucats

Gironde Saucats . L’association « Le Sambucus » de Saucats vous invite le dimanche 7 mai à sa 19ème « Fête des plantes ».

Cette année, plus de 70 exposants vous attendront , de 9 h 00 à 18 h 00, sur le pré communal.

+33 6 11 20 17 91

