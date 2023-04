Opération hirondelles Marché de SAUCATS, 16 avril 2023, Saucats.

Les hirondelles vont bientôt revenir (fin avril-début mai pour les premières).

L’année dernière, elles ont été aperçues à divers endroits dans Saucats.

Si vous habitez dans ces secteurs, nous vous proposons de leur

envoyer des signes de bienvenue, en installant un nichoir dans votre jardin. Si vous n’avez pas encore vu d’hirondelles près de chez vous, c’est peut-être l’occasion de les attirer !

Si cela vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous le dimanche

16 avril à partir de 10h sur le marché pour vous remettre un nichoir et échanger avec vous sur les précieux oiseaux de nos jardins, indispensables pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le moustique tigre..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Marché de SAUCATS

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The swallows will soon return (end of April-beginning of May for the first ones).

Last year, they were seen in various places in Saucats.

If you live in these areas, we suggest you send them a sign of welcome by

if you live in these areas, we suggest you send them a sign of welcome by installing a nesting box in your garden. If you haven’t seen swallows in your area yet, this could be your chance to attract them!

If you are interested, we will meet you on Sunday

if you are interested, we will meet you on Sunday, April 16, starting at 10:00 a.m. at the market to give you a nesting box and to talk with you about the precious birds of our gardens, which are essential for the preservation of biodiversity and the fight against the tiger mosquito.

Las golondrinas volverán pronto (finales de abril-principios de mayo las primeras).

El año pasado se las vio en varios lugares de Saucats.

Si vive en estas zonas, le sugerimos que les envíe una señal de bienvenida por

si vive en estas zonas, le sugerimos que les envíe una señal de bienvenida instalando una caja nido en su jardín. Si aún no ha visto golondrinas en su zona, ¡ésta puede ser su oportunidad de atraerlas!

Si estás interesado, nos vemos el domingo

si está interesado, nos reuniremos con usted el domingo 16 de abril a partir de las 10 h en el mercado para entregarle una caja nido y hablarle de las preciosas aves de nuestros jardines, esenciales para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el mosquito tigre.

Die Schwalben werden bald zurückkehren (Ende April/Anfang Mai für die ersten).

Im letzten Jahr wurden sie an verschiedenen Stellen in Saucats gesichtet.

Wenn Sie in diesen Gebieten wohnen, schlagen wir vor, dass Sie ihnen

ein Willkommenszeichen zu senden, indem Sie einen Nistkasten in Ihrem Garten aufstellen. Wenn Sie noch keine Schwalben in Ihrer Nähe gesehen haben, ist dies vielleicht eine gute Gelegenheit, sie anzulocken!

Wenn Sie daran interessiert sind, treffen wir uns am Sonntag

16. April ab 10 Uhr auf dem Markt, um Ihnen einen Nistkasten zu überreichen und sich mit Ihnen über die wertvollen Vögel unserer Gärten auszutauschen, die für den Erhalt der Artenvielfalt und die Bekämpfung der Tigermücke unerlässlich sind.

