Exposition véhicules anciens Saubusse, 14 juillet 2023, Saubusse.

Saubusse,Landes

Envie de passer un moment convivial. Rejoignez nous pour les festivités du 14 juillet !

Pour nous aider dans l’organisation et limiter les pertes, merci de réserver le repas du vendredi soir avant le 10 juillet au 06.68.54.16.78 ou amicale.sibusate@mailo.com.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 20:00:00. .

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Looking for a good time? Join us for the July 14th festivities!

To help us organize and limit losses, please reserve your Friday evening meal before July 10 by calling 06.68.54.16.78 or amicale.sibusate@mailo.com

¿Quiere pasarlo bien? Únase a nosotros en las fiestas del 14 de julio

Para ayudarnos a organizar el evento y limitar las pérdidas, le rogamos que reserve su cena del viernes antes del 10 de julio en el 06.68.54.16.78 o en amicale.sibusate@mailo.com

Lust, einen geselligen Moment zu verbringen. Schließen Sie sich uns bei den Feierlichkeiten am 14. Juli an!

Um uns bei der Organisation zu helfen und die Verluste zu begrenzen, reservieren Sie bitte das Essen am Freitagabend vor dem 10. Juli unter 06.68.54.16.78 oder amicale.sibusate@mailo.com

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS