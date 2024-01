Concert chez l’habitant : Carlton RARA Chez Mme Sandrine Petitgrand Saubusse, samedi 2 mars 2024.

Concert chez l’habitant : Carlton RARA Chez Mme Sandrine Petitgrand Saubusse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

CARLTON RARA est un artiste franco-haïtien dont les racines tissent et métissent une identité artistique d’un genre unique. Ses colorations musicales sont plurielles : couleur haïti, couleur reggae, couleur blues ou black music. Chanteur, compositeur et percussionniste, deux fois en sélection FIP, avec quatre albums dont un classé dans le top World/Jazz des Inrocks en 2012, celui que l’on qualifia parfois de « bluesman haïtien », voit sa chanson Do You Love Me choisie pour le générique du film Joséphine avec Marilou Berry. En 2021 le label américain Putumayo intègre Choukoun, le titre phare de l’album Peyi Blue, dans une compilation intitulée World Café.

Après la représentation, rencontre avec l’artiste autour de l’auberge espagnole.

Tarif : 10€. Pensez également, si vous le souhaitez, à garnir la table d’après spectacle.

Chez Mme Sandrine Petitgrand 9 place Eugénie Desjobert

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



