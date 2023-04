Festival jeune public Les Rencontres Enchantées, 17 juillet 2023, Saubrigues Saubrigues.

2023-07-17 – 2023-07-22

Le festival « RENCONTRES ENCHANTEES » est organisé chaque mois de juillet depuis 2003 par la commune de SAUBRIGUES avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et privés.

Dirigé par Françoise Seixo, responsable du service animation, à l’origine de l’événement, ce festival dédié au jeune public et aux familles favorise les rencontres, les échanges et le partage autour du spectacle vivant.

En amont et pendant le festival, de nombreuses actions de médiation culturelle viennent l’enrichir : stages et ateliers d’initiation aux pratiques artistiques.

Convaincus que la culture et les arts invitent au regard sur le monde, participent au développement harmonieux de la personne et favorisent les échanges entre individus, nous voulons sensibiliser les enfants et les familles au spectacle vivant et aux pratiques artistiques. Programmation 2023 à venir.

